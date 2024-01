Letty, rubata dal giardino di casa: "Mettetevi una mano sul cuore e riportatecela"

Un guaito più forte del normale, un po' di trambusto sospetto nel giardino e la terribile scoperta: Letty non si trova da nessuna parte. Insieme a lei, esemplare di Spitz tedesco di 8 anni, manca anche il compagno maschio. E' il tardo pomeriggio di mercoledì 24 gennaio e in una via a fondo chiuso di Perignano un'intera famiglia piomba nell'angoscia.

"Grazie alla testimonianza di un tecnico che stava lavorando nella strada e di un vicino - spiega Nico Pittà Ticciati, padrone dei cani - abbiamo potuto ricostruire in parte il terribile fatto. L'operaio ha notato una vettura, Lancia Ypsilon scura, ferma con i finestrini abbassati all'inizio della via. Alla guida c'era una ragazza che, quando ha notato che il tecnico la stava osservando, ha accesso in tutta fretta il motore tossendo con violenza".

Nico Pittà Ticciati continua: "Il tecnico ha anche pensato che la ragazza stesse male e si stava avvicinando, quando insieme al vicino di casa hanno visto arrivare un uomo dal fondo della via con i nostri due cani. Si è gettato nella vettura e poi sono fuggiti a tutta velocità". La moglie era in casa in quel momento, ma non è riuscita a uscire in tempo per fermare il ladro. Ma il risvolto più drammatico della vicenda deve ancora arrivare.

"Siamo immediatamente usciti per cercare i due cani - spiega il padrone - e abbiamo lasciato i nostri due figli in casa con la nonna. Erano in camera da letto quando hanno sentito distintamente aprire e chiudere il portone d'ingresso: qualcuno ha riportato il maschio. Sporco, con qualche traccia di sangue, ma integro e sano. Di Letty invece nessuna traccia".

Il timore di Nico Pittà Ticciati è che "l'abbiano rubata a scopi riproduttivi. Letty però ha 8 anni e non può più avere gravidanze. Spero che chi ha commesso questa terribile azione ci ascolti, si metta una mano sul cuore e riporti la cagnolina alla sua famiglia". "Mio figlio più grande ha passato la notte senza chiudere occhio, in lacrime".

La famiglia, dopo aver sporto denuncia ai Carabinieri, ha attivato le ricerche con i cani molecolari e i droni, affidando anche ai social l'appello: Letty è microchippata (numero di serie 380260100428284) e per qualsiasi indizio o segnalazione il numero di telefono da comporre è 3668177638. "Offriamo una ricompensa a chiunque ci aiuterà a riportare Letty a casa".