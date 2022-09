San Giuliano Terme, ruba 100 euro di alcolici: fermata 32enne

Furto al supermercato Lidl di via Lorenzo il Magnifico a San Giuliano Terme, ieri 23 settembre. Erano circa le 15.55 quando una donna è stata sorpresa a rubare tre bottiglie di alcolici, per un valore di quasi 100 euro. Sul posto è intervenuta la Squadra Volanti della Polizia, che ha identificato la 32enne, una residente di Pontedera. Per lei è scattata la denuncia per furto. La merce è stata poi restituita alla direzione del supermercato.