I Carabinieri della Compagnia di Volterra, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno identificato l’autore di un furto con scasso ai danni di una macchinetta cambiamonete installata presso un distributore di carburante del territorio. Più specificatamente, alcune settimane fa, il gestore dell'esercizio ha denunciato alla Stazione Carabinieri competente di aver rinvenuto il macchinario in questione scassinato e svuotato del denaro. I militari, dopo aver acquisito le immagini di videosorveglianza della stazione di servizio, sono riusciti a risalire, attraverso la targa del mezzo usato dall’autore del furto, all’unico utilizzatore dello stesso. Questi è stato convocato in caserma e messo davanti all’evidenza dei fatti: alla fine ha confessato il reato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica per furto aggravato.