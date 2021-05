Mezzana, furto alla bottega alimentare: via con 500 euro

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di martedì. Indagini della Polizia in corso

Via Provinciale Calcesana

Furto nel primo pomeriggio di ieri, 18 maggio, presso la Bottega Alimentare Macinapepe lungo la via Provinciale Calcesana a Mezzana (San Giuliano Terme). Qualcuno si è introdotto all'interno del locale forzando la porta d'ingresso e facendo così scattare l'allarme. Alla fine i ladri si sono dileguati prima dell'arrivo della Volante della Polizia riuscendo ad asportare la cassa con all'interno circa 500 euro in contanti. Indagini in corso.