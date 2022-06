Cerca di uscire dal supermercato senza pagare: denunciato

Ha cercato di oltrepassare le barriere di uscita del supermercato Esselunga a Pisa con merce non pagata per il valore di circa 475 euro. Sul posto è così intervenuta nella serata di sabato una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato che ha identificato l'uomo, un cittadino georgiano di 37 anni, e lo ha accompagnato in Questura. L'uomo è stato denunciato per furto, mentre la merce è stata restituita al supermercato.