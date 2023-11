Nascondono la merce rubata in un minimarket nell'auto: scoperti da un cittadino

Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo nel territorio di competenza per arginare il fenomeno dei furti in abitazione e ai danni degli esercizi commerciali, i Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà due persone per furto aggravato di merce di vario genere all’interno di un minimarket della zona.

Nel primo pomeriggio di giovedì 9 novembre la Centrale Operativa dei Carabinieri ha ricevuto la segnalazione da parte di un privato cittadino della presenza di un’auto con due persone a bordo che stavano tenendo atteggiamenti sospetti. Immediato il controllo da parte dei militari dell’Aliquota Radiomobile che, dopo aver rintracciato la vettura e i due occupanti, ha provveduto al controllo del mezzo.

All’interno dell'abitacolo i militari hanno rinvenuto merce di vario genere comprese alcune bottiglie di superalcolici. I Carabinieri hanno quindi deciso di controllare le denunce di furto sporte nei giorni precedenti, riuscendo a ricondurre i prodotti appena ritrovati con una segnalazione di furto sporta dal direttore di un minimarket della zona per un totale di 237 euro. E' scatta quindi nei confronti dei due uomini la denuncia in stato di libertà per furto aggravato in concorso all’Autorità Giudiziaria pisana.