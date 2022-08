Volterra, viaggiano a bordo di uno scooter rubato: in due nei guai

E' stato ritrovato dagli agenti del Commissariato di Volterra, nel pomeriggio di ieri 12 agosto, uno scooter rubato la notte precedente.

Gli operatori di Polizia, insospettiti dall’atteggiamento dei due soggetti a bordo, si sono messi sulle loro tracce e, nonostante il tentativo di dileguarsi, sono stati localizzati insieme ad altri giovani nella zona periferica di Volterra ed accompagnati in Commissariato.

Il veicolo è stato prontamente riconsegnato al legittimo proprietario.

Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire eventuali collegamenti tra il furto e gli episodi simili recentemente commessi in città.