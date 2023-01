Contrasto ai furti nei negozi: tre denunciati e recuperata merce per oltre 100 euro

Ottimi frutti ha dato il servizio di prevenzione e contrasto ai reati predatori organizzato dal Nucleo centro storico della polizia municipale. Gli agenti, sia in divisa che in abiti civili mescolati tra la folla, sono riusciti a individuare un pregiudicato 44enne di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio, mentre si accingeva ad entrare nei locali di Oviesse di Corso Italia. L’uomo era già stato segnalato da diversi commercianti per precedenti furti e per un coltello che esibirebbe minaccioso a chi eventualmente si opponesse alle sue condotte criminali.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato effettivamente in possesso di un pugnale, alcuni strumenti di effrazione (tronchesi per eliminare i dispositivi anti taccheggio) e 18 paia di calzini, per un valore commerciale di 142 euro, rubati precedentemente in un altro negozio situato in Corso Italia. E' stato quindi denunciato per furto aggravato e porto abusivo di coltello e di strumenti di effrazione.

Gli agenti hanno sorpreso anche un secondo soggetto di nazionalità tunisina che, avendo appena rubato un giubbotto dal negozio Scout, stava cercando di allontanarsi. Bloccato dagli operatori e incastrato dalle telecamere di sorveglianza dell’esercizio commerciale, anch’egli è stato denunciato per il reato di furto aggravato. Un terzo intervento è stato effettuato sempre in Corso Italia in seguito alla segnalazione di un cittadino africano che si aggirava in maniera sospetta in un negozio di abbigliamento. L'uomo non voluto fornire i documenti di identità agli agenti, perciò è stato fotosegnalato e denunciato per rifiuto di generalità.