Esce dal negozio con addosso i vestiti rubati: arrestato

Arrestato in flagranza di reato, dai Carabinieri della Stazione di Cascina, un 20enne di origine nordafricana per il furto di merce varia del valore di circa 500 euro.

Il fatto è avvenuto presso un negozio di abbigliamento cascinese dove il titolare ha notato il giovane che si muoveva con fare sospetto tra i camerini per la prova degli abiti e gli espositori della merce.



Sul posto è così intervenuto un equipaggio dei Carabinieri che ha fermato l’uomo che aveva appena tentato di uscire dal negozio, vestendo i capi diabbigliamento privi di cartellini e antitaccheggio.L’autore del tentato furto è stato condotto presso la caserma e, dopo le formalità di rito, accompagnato, agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione.E’ stato giudicato stamani con rito direttissimo innanzi al Giudice del Tribunale di Pisa.