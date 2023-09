Nell’ambito di un servizio straordinario di controllo nel territorio di competenza, finalizzato ad arginare il fenomeno dei furti in abitazione e in danno degli esercizi commerciali, i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno arrestato un 20enne di nazionalità straniera, per furto aggravato di uno smartphone all’interno di un esercizio commerciale.

Nello specifico, la Centrale Operativa dei Carabinieri di Pisa, ha inviato i militari in servizio in strada presso un noto negozio di elettronica cittadino, dove gli addetti alla vigilanza avevano sorpreso un giovane mentre oltrepassava la barriera delle casse dopo aver occultato, all’interno di un sacchetto schermato, un telefono cellulare dal valore di circa 150 euro. Il ragazzo così arrestato è stato giudicato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Pisa con rito direttissimo e sottoposto all’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria.