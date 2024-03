Ruba cosmetici e prodotti da bagno in un negozio: arrestato

E' stato arrestato dai Carabinieri di San Miniato per il furto di prodotti per l'igiene personale e cosmetici all'interno di un esercizio commerciale. Il giovane era stato fermato dal personale di vigilanza del punto vendita perche sorpreso in possesso di merce non pagata subito dopo aver superato la barriera delle casse.

I militari dell'Arma intervenuti sul posto dopo la segnalazione del furto hanno così arrestato l'uomo e recuperato e restituito i prodotti sottratti.

L’arrestato è stato trattenuto, come disposto dall’autorità giudiziaria, nella camera di sicurezza dell’Arma in attesa dell’udienza con rito direttissimo che si è tenuta ieri ed ha visto la convalida dell’arresto.