Ruba vestiti nel negozio H&M: minorenne nei guai

A 16 anni ha cercato di rubare alcuni capi di abbigliamento nel negozio H&M di Corso Italia a Pisa ma è stata bloccata dagli addetti alla vigilanza che hanno allertato la Polizia. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 12 giugno. Sul posto gli agenti delle Volanti hanno restituito la merce al negozio e hanno accompagnato la ragazza, residente nella periferia di Pisa, in Questura dove è stata denunciata per furto aggravato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. La minorenne è stata poi affidata al padre.