Ruba una borsa in un negozio e scappa: fermato dai clienti di un bar

E' entrato nel negozio di calzature Marsili lungo la via Tosco Romagnola a Pontedera e, approfittando della distrazione della titolare e della commessa, ha tentato di rubare una borsa lasciata incustodita in un ufficio sul retro del punto vendita. L'episodio è avvenuto questa mattina, 14 agosto.

Scoperto, l'uomo, un 55enne di Empoli, risultato poi un pluripregiudicato per furti e reati contro il patrimonio, ha cercato di scappare uscendo dal negozio ma le grida della titolare hanno attirato l'attenzione di un gruppo di clienti del vicino bar DiGusto, in quel momento particolarmente affollato.

Diverse persone sono così accorse e hanno circondato l’uomo che non è più riuscito ad allontanarsi con la sua bicicletta a bordo della quale era arrivato al negozio.

Nel frattempo sono transitati sul posto il dirigente del Commissariato di Pontedera Luigi Fezza e il comandante della Polizia Locale Daniele Campani che, visto il trambusto, sono intervenuti bloccando e identificando l’uomo e facendo convergere sul posto alcune pattuglie.

L’uomo è stato quindi accompagnato in Commissariato per gli adempimenti successivi e, dopo essere stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di tentato furto aggravato.

Dal Commissariato il ringraziamento va a tutte le persone intervenute per fermare il malvivente dimostrando senso civico e solidarietà nei confronti della titolare del negozio.