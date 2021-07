Si 'dimentica' di pagare la merce: fermata dagli addetti alla vigilanza

Nel pomeriggio di martedì una Volante della Polizia di Stato è intervenuta in Corso Italia presso il negozio OVS, in quanto gli addetti alla vigilanza avevano fermato una minorenne residente a Pisa. La ragazza aveva omesso di pagare della merce per un importo pari a pochi euro. La direzione del negozio, vista la lieve entità del danno, ha accettato il pagamento senza ulteriori seguiti legali. La ragazza è stata successivamente affidata dalla Polizia alla madre, così come previsto dalla legge.