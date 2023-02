Rubano capi di abbigliamento e materiale sportivo in un negozio: denunciati

Denunciate in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera tre persone per tentato furto in concorso di capi di abbigliamento e materiale ad uso sportivo.

Nello specifico, i militari sono intervenuti presso un noto esercizio commerciale ubicato nel territorio di competenza, su richiesta della direzione, che segnalava la presenza dei tre avventori, ritenuti autori del furto di merce.



I Carabinieri, giunti sul posto, su indicazione del personale della vigilanza, individuavano le tre persone, che avevano con se' capi di abbigliamento e materiale vario per uso sportivo per un valore di circa 500 euro, successivamente restituiti al negozio.