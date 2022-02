Bambini di 10 e 12 anni prendono vestiti senza pagare da un negozio

La Polizia di Pisa è intervenuta ieri, 6 febbraio, alle ore 13.15, presso il negozio di abbigliamento Aumai di via Sterpulino, a Putignano. Il caso segnalato è stato quello di un furto di vestiti. Ad essere fermati con la merce non pagata sono stati due giovanissimi: due bambini, fratelli, di 10 e 12 anni. Una volta identificati sono stati riaffidati alla madre, nel frattempo convocata in Questura, dove le è stato intimato di vigilare sui figli. La direzione del negozio, tornata in possesso della merce e vista l'età dei piccoli, ha deciso di non sporgere denuncia.