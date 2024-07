Accusato di rubare le offerte in chiesa: scatta il divieto di ritorno nel comune

Alla fine è arrivato il provvedimento di divieto di ritorno nel comune nel quale sono avvenuti i fatti, a seguito dell'ultima denuncia dei fedeli della chiesa. 'Fatale' è stato l'ultimo furto di elemosine di cui è accusato, avvenuto a Crespina Lorenzana. L'indagato è un uomo di circa 60 anni.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, l'indagato non era affatto nuovo al rubare le offerte. L'episodio più recente lo ha visto arrestato dai Carabinieri di Cenaia, dopo essere stato sorpreso in possesso di tutto l'occorrente: nastro biadesivo, una torcia ed un coltello, usati per asportare le monete dalla gettoniera delle elemosine della Chiesa di Sant'Andrea Apostolo in Cenaia.

Dati i precedenti e la reiterazione dei comportamenti delittuosi, il Questore di Pisa ha emesso il provvedimento di divieto di ritorno, che sarà valido per un anno.