Sorpreso a svuotare l'offertorio: fermato all'uscita della chiesa

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera sono intervenuti in una chiesa del territorio di competenza, dove una persona è stata notata aggirarsi nel luogo di culto, armeggiando su una cassetta delle offerte. I militari sono riusciti a bloccare l'uomo soggetto e, all’esito del controllo, lo hanno sorpreso in possesso di una modica somma di denaro estratta secondo la ricostruzione dall'offertorio, insieme ad alcuni strumenti probabilmente utilizzati per compiere il reato e un coltello della lunghezza complessiva di 20 centimetri, rinvenuto a bordo di un veicolo a lui in uso. I Carabinieri dunque hanno arrestato l’uomo per furto aggravato e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.