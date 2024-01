Una notizia che fa male a tutta la comunità, oltre che danneggiare realmente chi si impegna per gli altri. Nella serata del primo gennaio, due ladri hanno fatto irruzione nel convento della parrocchia La Madonna di San Romano, comune di Montopoli, per rubare le offerte raccolte con il presepe artistico. Sono state portate via le donazioni fatte durante tutta la giornata, per un ammontare che sarebbe di oltre 1.500 euro. Non contenti, i malviventi sono entrati poi nell'ala delle abitazioni delle suore, portando via anche da lì dei soldi.

Il Presepe di San Romano ogni hanno viene allestito dai volontari all'interno della chiostra, attirando numerosissimi visitatori. Purtroppo, quest'anno ha raccolto l'interesse anche dei maleintenzionati. "Abbiamo ricostruito tutta la dinamica grazie alle telecamere di sorveglianza", racconta Padre Francesco Brasa. "Le due persone in questione erano fra gli ultimi visitatori. Hanno visto dove venivano portate le offerte, in attesa che fossero poi depositate la mattina successiva. Erano le ore 20 quando sono entrati scassinando la porta di ingresso e altre due porte interne. Si è svolto tutto in 13 minuti". Ha tutta l'aria di essere un colpo ben pianificato. "Siamo aperti dall'8 dicembre, hanno avuto tutto il tempo per studiare come agire", commenta amaro il parroco.

La visita al presepe del primo gennaio è un appuntamento tradizionale per la comunità locale e non solo. "L'affluenza è stata tanta - spiega Padre Francesco - come quella a Natale. Per questo si stima che siano stati portati via più di 1.500 euro". A San Romano arrivano sempre tanti appassionati per una delle opere artistiche legate ai presepi fra le più note in Toscana: "Facciamo più di 20mila visitatori", dice il parroco. "Le offerte - aggiunge - erano destinate al restauro della Cappella della Madonna, che risulta danneggiata da un anno, intervento che abbiamo deciso di cofinanziare. Riceveremo fondi anche dalla Conferenza Episcopale Italiana, ma si tratta comunque di cifre importanti. Nei fatti, sono stati rubati i soldi per il recupero".

Per sostenere l'iniziativa è stato attivato da tempo un conto corrente, diffuso inizialmente attraverso il giornalino della parrocchia. E' quindi possibile inviare un'offerta all'iban IT47T085627115000000024534, intestato alla parrocchia La Madonna di San Romano, causale 'restauro Cappella della Madonna'.