Corso Italia: ruba vestiti e colpisce al volto l'addetto alla vigilanza

Gli agenti del Nucleo Centro Storico della Polizia Municipale, nella mattinata di ieri 28 agosto, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 36 anni, accusato di rapina presso il punto vendita Ovs di Corso Italia.

La pattuglia è intervenuta a seguito delle grida di aiuto di un dipendente dei grandi magazzini. L'uomo, pisano di fatto senza fissa dimora, disoccupato e pregiudicato, si era impossessato di alcuni capi di abbigliamento per alcune centinaia di euro, tentando di staccare alcune placche antitaccheggio. Non riuscendo nell'intento, poiché un addetto alla vigilanza lo aveva adocchiato, il 36enne è comunque uscito dal negozio, facendo suonare l'allarme. A quel punto ha spintonato a terra l'addetto alla vigilanza che ha provato a fermarlo, fino a rifilargli una violenta gomitata nell'occhio per guadagnarsi la fuga.

Il malvivente è stato visto correre in direzione di via del Carmine dagli agenti, che lo hanno raggiunto e perquisito. Trovato in possesso della refurtiva, tutta ancora col dispositivo anti taccheggio applicato, è stato arrestato per rapina e condotto al Comando di via Cesare Battisti. Stamani si è svolta l'udienza, con il giudice che ha convalidato l'arresto e ha sottoposto l'uomo alle misure cautelari dell'obbligo di firma presso la Polizia Minicipale e dell'obbligo di dimora nel comune di Pisa. Dette misure si sommano a quella già in atto dell'obbligo di firma presso il Comando Stazione Carabinieri di Pisa per una diverso procedimento.

"L'ennesimo arresto, 82° nell'arco di un anno - commentano dal Comando della Municipale - dimostra la bontà e l'efficacia del dispositivo di vigilanza e controllo del territorio assunto dai reparti posti a presidio di centro storico e zona stazione, e il buon livello di preparazione professionale conseguito dai singoli agenti impiegati nel servizio".