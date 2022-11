Ruba due paia di pantaloni in un negozio: identificato e denunciato

Denunciato per furto aggravato un cittadino tunisino 30enne. L’ uomo nelle scorse settimane, dopo aver simulato di visionare capi di abbigliamento da acquistare, approfittando di una distrazione dei commessi, era scappato dal negozio Scout di via Garofani con due paia di pantaloni del valore commerciale di oltre 120 euro.



A nulla erano valsi i tentativi di inseguirlo, pertanto la direzione aveva salvato le immagini del circuito di videosorveglianza interna e sporto contestuale denuncia in Questura. Dalla visione delle immagini i poliziotti hanno riconosciuto il 30enne, già noto alle cronache cittadine per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di furto aggravato.