Il furto in zona Piagge e la fuga dei ladri, ma il 'palo' viene preso. E' successo l'altra notte, il 29 maggio. Le Volanti della Questura di Pisa hanno così arrestato un uomo di origini filippine con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso e ricettazione.

La segnalazione è partita da una signora residente nel palazzo visitato dai ladri. Alla Sala Operativa della Questura la donna ha denunciato la presenza di tre soggetti che avevano appena scavalcato e il cancelletto pedonale del complesso abitativo. Nel dettaglio, due di loro si sono arrampicati sula grondaia per accedere a un balcone del primo piano, mentre il terzo soggetto è rimasto per strada a tenere sotto controllo la situazione.

I malviventi sono riusciti, in un primo momento, ad accedere all'abitazione, dopo aver forzato la porta finestra. Alla vista della Volante che stava arrivando sul posto si sono dati alla fuga. Il 'palo' ha provato a nascondersi sotto un'autovettura parcheggiata, ma gli operatori di Polizia lo hanno visto e fermato. E' stato quindi arrestato in flagranza. E' statao così trovata l''autovettura usata insieme ai due complici, al cui interno sono stati ritrovati monili provento di un altro furto.

Ieri mattina, 30 maggio, all'esito della direttissima, l'arresto è stato convalidato e il giudice ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella Provincia di Pisa con obbligo di permanenza notturna dalle 21 alle 7 del giorno successivo. Ora sono in corso gli accertamenti della Squadra Mobile per l'individuazione dei complici. La refurtiva trovata in possesso del 'palo', del precedente furto, è custodita presso l'Ufficio Denunce della Questura di Pisa, a disposizione dei cittadini che riconoscessero dalla foto il maltolto per la restituzione dei beni in sequestro.