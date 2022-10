Litorale, raccoglie 700 chili di pigne in pineta senza autorizzazione: scatta la denuncia

Era stata notata dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Pisa mentre si addentrava nella pineta del litorale. Successivamente la persona in questione era stata sorpresa ad asportare pigne di pino domestico, utilizzando un secchio e attrezzatura varia utile a tale scopo.

La persona è risultata priva di autorizzazione al prelievo delle pigne, sia da parte della proprietà (Comune di Pisa), sia da parte dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli.



Le pigne raccolte, risultate circa un metro cubo per un peso di circa 700 Kg, e l’attrezzatura utilizzata (una sorta di uncino e ramponi), sono state quindi

sequestrate e la persona denunciata per il reato di furto.