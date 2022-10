Ruba il portafoglio ad un cliente e lo minaccia con una roncola: denunciato

Nel primo pomeriggio di sabato 1° ottobre a Pisa, in zona stazione, una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia è intervenuta presso un esercizio commerciale, a seguito di una segnalazione di furto e minacce messe in atto da un dipendente.



Sul posto i poliziotti hanno verificato che il presunto responsabile, dopo essersi appropriato del portafogli di un giovane cliente che inavvertitamente lo aveva dimenticato all’interno del locale dove si era recato con un amico, allo scopo di respingerne le accuse, aveva messo in atto una condotta minatoria mediante l’utilizzo di una roncola mostrata ai due avventori ed era riuscito momentaneamente a farli uscire spaventati dal locale, per poi temporaneamente allontanarsi a sua volta, evidentemente dopo aver realizzato che sarebbe intervenuta la Polizia.



I due ragazzi nel frattempo hanno recuperato il portafogli all'interno di un cestino, mentre i poliziotti, dopo aver trovato la roncola indicata dalle vittime, hanno anche rintracciato nelle vie limitrofe il presunto autore del furto, un pisano di 41anni che ha negato ogni responsabilità ma, accompagnato in Questura e a seguito dell'acquisizione della denuncia delle vittime, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di furto e minacce aggravate.