Da Firenze fino in Corso Italia per rubare 400 euro di profumi: scoperti e denunciati

La polizia di Pisa ha denunciato alla Procura della Repubblica due cittadini peruviani, un 19enne ed un 17enne, entrambi residenti a Firenze, fermati dal servizio di vigilanza del negozio di profumi Douglas di Corso Italia attorno alle 19 di sabato 10 dicembre. Una pattuglia della squadra volanti è stata inviata sul posto e ha recuperato sui due ragazzi profumi per un valore di oltre 400 euro, restituendoli alla direzione del negozio. I due sono stati accompagnati in Questura per l'identificazione, il fotosegnalamento e la denuncia a loro carico.