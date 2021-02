Ruba un profumo in un negozio di Corso Italia: arrestato

Nel pomeriggio di domenica 21 febbraio le Volanti della Polizia hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne nordafricano che aveva commesso un furto in un negozio del centro di Pisa. Alle 17:00 circa infatti era arrivata la segnalazione alla sala operativa della Questura: un giovane, all’interno del negozio di profumeria Victoria’s Secret di Corso Italia, aveva nascosto sotto gli indumenti un profumo e con fare disinvolto si era diretto verso il corso.



L’uomo che aveva assistito al fatto, mentre contattava il 113, ha seguito il ladro per il corso senza mai perderlo di vista fino a via D’Azeglio. All’arrivo delle Volanti ha saputo indicare senza alcun indugio il responsabile del furto agli agenti. Il 28enne, subito fermato dai poliziotti, ha ammesso di aver sottratto qualcosa dal negozio e ha consegnato la merce. Il prodotto sottratto al negozio, un profumo con valore commerciale di oltre 70€, essendo ancora intatto e nella sua confezione originale, è stato immediatamente consegnato al titolare del negozio.Il 28enne, con a suo carico reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato accompagnato nella cella di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima che si è tenuto questa mattina: è stato condannato a 4 mesi, al pagamento di una multa di 200€ e alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per 3 giorni a settimana.