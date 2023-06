I Carabinieri della Compagnia di Volterra, a conclusione di una veloce attività d’indagine, hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria una persona per furto aggravato e continuato. Avrebbe rubato circa 70 quintali di cereali, mangime per bestiame.

Nello specifico, i militari sono convinti di aver raccolto abbastanza elementi per contestare al soggetto di essere entrato più volte, in un prolungato arco di tempo, dentro un silos per la raccolta del materiale situato in un'abitazione rurale di Pomarance. La merce ha un valore di mercato di diverse migliaia di euro.