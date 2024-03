I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Pontedera sono intervenuti nel comune di Capannoli, dove quattro persone erano state viste raccogliere una cospicua quantità di arbusti in una zona boscata. Giunti sul posto, i militari hanno trovato quattro soggetti di nazionalità straniera che avrebbero tagliato e affastellato, verosimilmente per portarli via, oltre 100 fascine di pungitopo, pianta tutelata dalla normativa e che si può raccogliere solo in quantità limitata. La pianta è molto richiesta - e ben remunerata - per le composizioni floreali.

I quattro sono risultati essere irregolari sul territorio italiano. Una volta identificati, sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per tentato furto, dal momento che non avevano alcuna autorizzazione o mandato, da parte della proprietà, per effettuare la raccolta. Il materiale è stato posto sotto sequestro ed i quattro denunciati sono stati avviati alla procedura per la regolarizzazione della presenza sul territorio nazionale.