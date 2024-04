I Carabinieri della Compagnia di San Miniato hanno arrestato, in flagranza di reato, una donna sulla 50ina di nazionalità italiana con le accuse di furto aggravato e continuato in abitazione.

Nel dettaglio, i militari dell'Aliquota Radiomobile erano impegnati in un servizio perlustrativo quando hanno ricevuto la chiamata dalla Centrale Operativa. Si sono diretti sul posto, un'abitazione in ristrutturazione del comprensorio. Hanno riscontrato come erano stati tagliati tubi e cavi in rame dell'impianto elettrico e di areazione. I materiali erano stati poi nascosti dentro alcune buste di plastica, dentro le quali è stata trovata anche una bobina di cavo in rame che era stata accantonata presso l'abitazione dalla ditta edile impegnata nei lavori. A seguito di ulteriori controlli, i Carabinieri hanno scoperto che anche presso un'abitazione vicina era stato rubato il tubo dell'impianto di condizionamento, trovato anch'esso dentro le precedenti buste.

La donna arrestata è stata fermata nelle immediatezze dei luoghi, nel pomeriggio di ieri primo aprile, momento in cui è stato effettuato il servizio. In suo possesso sono stati trovati cacciaviti, guanti e un seghetto, materiale tutto sequestrato. Per lei sono scattate le manette: è stata trattenuta, come disposto dall'Autorità Giudiziaria, nella camera di sicurezza dell'Arma, in attesa della celebrazione dell'udienza con rito direttissimo che si è tenuta nella mattinata odierna. L'arresto è stato convalido e la signora è stata sottoposta agli arresti domiciliari.