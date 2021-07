Furto di rame a Calcinaia: 24enne colto sul fatto e arrestato

Aveva portato via componenti per 150 chili

I Carabinieri di Pontedera, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato a Calcinaia un 24enne per furto. Nel dettaglio militari hanno sorpreso il giovane mentre portava via delle componenti in rame del peso complessivo di 150 chili. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato stamani con rito direttissimo.

Immagine di archivio