Rubano rame e un computer: tre arresti

Tre uomini sono stati arrestati in due distinti episodi dai Carabinieri nel comprensorio del cuoio.

Nel primo caso a San Miniato a finire in manette sono stati un 52enne ed un 21enne per tentato furto aggravato in concorso. I Carabinieri della Stazione di Ponte a Egola li hanno sorpresi all'interno di una conceria in disuso intenti a sottrarre cavi elettrici al fine di recuperare i filamenti in rame in essi contenuti; sottoposti a perquisizione avevano con sè una tronchese di grandi dimensioni e un cacciavite. Arrestati, trattenuti in camera di sicurezza, sono stati giudicati stamani con rito direttissimo.

Il secondo episodio si è verificato a Castelfranco di Sotto dove ad essere arrestato è stato un 25enne che è stato bloccato dai Carabinieri mentre si allontanava a piedi da un esercizio commerciale all'interno del quale aveva appena commesso un furto. La successiva perquisizione ha consentito il recupero di un PC portatile che è stato restituito ai legittimi proprietari. Arrestato, è stato trattenuto in camera di sicurezza e giudicato stamani con rito direttissimo.