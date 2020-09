Ruba un pc e soldi in un ristorante a Pontedera: arrestato

Aveva notato che il titolare del ristorante era sul retro del locale e ne ha approfittato per entrare e rubare dal bancone un computer e del denaro. E' successo sabato in via Dante a Pontedera. Il ristoratore si è accorto del furto ed è subito uscito fuori gridando "Al ladro".

Il trambusto è stato avvertito da una pattuglia della Polizia Locale che si è lanciata all'inseguimento riuscendo a bloccare il malvivente dopo circa 200 metri. Il ladro è un cittadino marocchino senza fissa dimora, già responsabile di altri furti commessi nei giorni precedenti.

L'uomo è stato arrestato e, dopo aver trascorso 48 ore in camera di sicurezza, questa mattina si è svolta a Pisa la direttissima: a seguito di patteggiamento è stato condannato alla pena di 4 mesi e multa di 120 euro pena sospesa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.