Visita indesiderata per il ristorante 'Scento', locale inaugurato la scorsa estate in via Domenico Cavalca, a due passi da Piazza Vettovaglie. A denunciare pubblicamente il caso su Facebook è stato Alessandro Trolese, noto imprenditore pisano protagonista del tessuto economico con diversi locali in città, nonché vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa. "Pisa è troppo insicura - ha scritto nel pomeriggio di domenica - stanotte ci hanno derubato da Scento. Ma non è solo quello, ci sono troppi spacciatori. La situazione è disarmante".

Secondo quanto si apprende, un ladro è penetrato nella struttura sfruttando l'ingresso della chiostra esterna dell'esercizio. Sarebbe quindi passato, scavalcando, attraverso degli edifici abbandonati interni all'area. Una volta dentro, ha cercato il contante, trovando 200 euro di fondo cassa. Ha messo a soqquadro l'area del bar, per poi dileguarsi facendo la stessa strada. Erano le prime ore di domenica, 7 aprile. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto.

Il post dell'imprenditore ha raccolto decine fra reazioni e commenti, scatenando la discussione sul tema sicurezza. Proprio sul punto ha inoltre aggiunto, in un post successivo: "Perché a Pisa è stato smantellato il Nosu? Non risolveva il problema generale ma aiutava parecchio noi commercianti". Il Nosu è il Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia Municipale.