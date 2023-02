Porta divelta a calci e furto alla Rosa dei Venti: "La condizione della piazza è degradante"

Riaprire subito, il giorno dopo, per "non darla vinta ai ladri". Ma il danno c'è eccome, insieme all'amarezza di un furto subìto prima ancora dell'ora di cena, poco dopo aver chiuso. Uno o più malviventi hanno dato l'assato, ieri nel tardo pomeriggio, alla Rosa dei Venti, il locale all'inizio del lungomare di Marina di Pisa.

"Ho chiuso alle 18.30 - racconta il titolare, Simone Brogni - e alle 19.15 mi hanno chiamato avvisandomi del furto. Hanno divelto la porta a pedate, ed è una di quelle robuste! Poi sono entrati ed hanno rubato la cassa con dei soldi, poi un computer e un telefono". L'ingresso è completamente da rifare: "E' un bel danno e una rottura di scatole, dovrò chiamare il vetraio, il muratore...".

Non è la prima volta che i ladri fanno visita al locale. "Mi successe qua 6 anni fa - racconta Simone - ma ora la situazione è peggiorata", incalza, parlando dell'area antistante l'esercizio. "Questa piazza - spiega - è completamente distrutta dal Libeccio. Fra il degrado e la poca illuminazione passa meno gente, e qua sono da solo. E' così che persone poco raccomandabili poi si sentono in potere di fare quello che hanno fatto". "Magari - aggiunge - con la cura e la pulizia della piazza non sarebbe successo. O almeno sarebbe stato più difficile... è quello che mi dicono tanti clienti, passati anche stamani a vedere come stavamo". "L'ho fatto presente a chi di dovere nel tempo - conclude - ora è successo questo e non ci si può fare nulla. Solo ripartire, come sempre".