Provocano un incidente a bordo dello scooter rubato e poi scappano: ricercati

Intervento in zona Pisanova per una pattuglia della Squadra volanti nel pomeriggio di lunedì 13 febbraio. La Sala operativa ha allertato gli agenti sul territorio della presenza di uno scooter sospetto con due giovani a bordo e giunta in prossimità di via San Pio di Pietrelcina (in corrispondenza della rotonda con ponte delle Bocchette), la pattuglia ha incrociato il motorino con uno dei due passeggeri senza casco. Alla vista della volante, il conducente ha accelerato cercando di eludere il controllo, ma è andato a scontrarsi con un altro scooter e un’auto. I fuggitivi, sbalzati a terra dall'impatto, nonostante la caduta sono riusciti a proseguire la fuga in direzione via San Biagio facendo perdere le proprie tracce nella vegetazione.

Sul posto è intervenuta la locale polizia municipale per i rilievi dell'incidente. Il conducente del motorino coinvolto nell'impatto ha riportato la frattura del metatarso della mano destra. Lo scooter utilizzato dai fuggitivi è risultato intestato a una donna residente a San Giuliano Terme che, contattata telefonicamente, ha riferito di non essersi accorta del furto: il mezzo era stato parcheggiato dal figlio alla stazione di San Giuliano Terme. Al termine degli accertamenti della polizia scientifica, il mezzo è stato restituito alla proprietaria. Indagini in corso per identificare i due ladri.