Litorale: ritrovato uno scooter rubato

Nella mattinata di domenica 10 luglio, durante un servizio di controllo, una pattuglia della squadra Volanti ha ritrovato uno scooter rubato in via dei Gattici. Attraverso un accertamento incrociato della targa e del numero di telaio nella Banca dati della Polizia, gli agenti hanno verificato che il furto era avvenuto in via Vesalio lo scorso 7 luglio. I poliziotti hanno allertato la proprietaria che, arrivata sul posto, è tornata in possesso dello scooter.