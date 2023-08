Ladri di scooter 'disturbati' dalla Polizia: mezzo riconsegnato alla proprietaria

Nella notte di venerdì 11 agosto una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta per la segnalazione del furto di uno scooter da parte di tre soggetti all’interno di una corte condominiale di via Quarantola. Gli agenti hanno scandagliato l’intero condominio e le aree circostanti alla ricerca dei ladri, nel frattempo allontanatisi. I poliziotti però sono riusciti a recuperare poco dopo il mezzo, un Peugeot Kisbee, in via Sainati, ricoperto da sterpaglia ed è stato restituito alla proprietaria.