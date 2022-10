Furto alla scuola Collodi, l'assessore Bonanno: "Valuteremo le videocamere di sorveglianza"

L’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno ha fatto visita alla scuola elementare Collodi, venendo ricevuta dalla preside Beatrice Lambertucci. La settimana scorsa si è verificato un nuovo furto ai danni della struttura. "Un gesto assolutamente da condannare - dice Bonanno - sebbene non vi siano stati particolari danni, per il fatto stesso che è stato violato un luogo dedicato ad accogliere i nostri bambini. Ed è per questo che ho ritenuto importante far sentire la mia vicinanza e manifestare, la volontà di assicurare una maggiore vigilanza dell’area. Ho preso l’impegno di fare rapidamente un incontro con gli uffici per valutare e verificare la possibilità di installare delle telecamere di sorveglianza intorno all’edificio. Ringrazio la Dirigente scolastica e il personale per l’accoglienza e il commissario Migliorini per il contributo". L’assessore era accompagnata dal comandante del Nosu della Polizia Municipale, Paolo Migliorini.