Centro storico, spaccata per rubare giubbotti di marca: arrestati due uomini

Nella primissima mattina di sabato 27 maggio una cittadina ha contattato la Centrale della Polizia, segnalando un furto in atto ai danni del negozio Garage situato in via Mercanti. La donna ha riferito alla Polizia di aver visto due soggetti di colore, vestiti interamente di bianco, darsi alla fuga in direzione di Corso Italia dopo aver arraffato alcuni capi di abbigliamento esposti nella vetrina del locale.

La Sala operativa della Questura ha inviato sul posto le pattuglie che stavano controllando il centro storico e contemporaneamente, attraverso le telecamere di sorveglianza, ha individuato i due che scappavano lungo Borgo Stretto in direzione del ponte di Mezzo. Inoltre il poliziotto di servizio nella Sala operativa ha notato che i due fuggiaschi mentre correvano stavano indossando alcuni giubbotti appena rubati dal negozio.

Una pattuglia giunta sul posto ha riscontrato che la vetrina del negozio era infranta, con gocce di sangue lasciate dai ladri che si erano procurati delle ferite e un tombino che giaceva a terra, evidentemente utilizzato dai ladri. Una seconda pattuglia ha intercettato e bloccato i due in Corso Italia mentre tentavano di raggiungere la stazione ferroviaria. I due uomini corrispondevano esattamente alle descrizioni fornite dalla cittadina: di colore, vestiti di bianco, con ferite alle mani e indossanti i cinque giubbotti di marca trafugati del valore commerciale di 250 euro cadauno.

Entrambi cittadini senegalesi regolarmente residenti in Italia, il primo è un 19enne residente a S. Croce sull’ Arno con precedenti per stupefacenti e il secondo un 25enne incensurato residente a Empoli: sono stati accompagnati in Questura e arrestati per furto aggravato in concorso. I giubbotti sono stati riconsegnati al titolare del negozio, che ha raggiunto la Questura e ringraziato la Polizia per l’efficienza dimostrata.

I due, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, sono stati scortati in Tribunale per il giudizio con rito direttissimo, dove il giudice ha convalidato l’arresto e, a seguito della richiesta della difesa, ha rinviato l’udienza e sottoposto il 19enne alla misura cautelare dell'obbligo di firma alla stazione Carabinieri di Santa Croce sull’ Arno; il secondo alla misura cautelare dell'obbligo di dimora a Empoli. Per entrambi è stata avviata anche la procedura per la misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa per 3 anni.