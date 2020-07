Sfondano con un tombino le vetrate dei locali sul Lungarno Pacinotti per entrare e rubare

Brutto risveglio per Gianfrancesco Cutelli e Luca Rocchi, proprietari rispettivamente della gelateria De' Coltelli e del ristorante Il Tocco, sul Lungarno Pacinotti. Ignoti, intorno alle 5 di stamani 22 luglio, hanno dato l'assalto ai loro locali, sfondando con un tombino le vetrate, per poi entrare a caccia di soldi: in entrambe i casi i ladri hanno preso di mira il registratore di cassa, rompendolo. Danni per migliaia di euro.

L'azione è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza della gelateria. "Intorno alle 5.15 - spiega Cutelli - si vede una persona che arriva, dà prima un'occhiata, poi prende un tombino e sfonda il vetro. Entra, fa i suoi comodi ed esce, senza che ci sia nessuno per fermarlo. E la cosa surreale è che si muove con grande calma. Anni fa mi forzarono la serratura, non mi era mai successa una cosa del genere". I danni agli infissi sono un colpo che si aggiunge alle difficoltà del momento: "L'Università ferma è una botta, così come i turisti che non sono tornati, se non in minima parte - dice sconsolato l'imprenditore - si lavora molto meno, nell'incertezza del prossimo futuro. Cerchiamo comunque di fare del nostro meglio".

Si sfoga il proprietario del ristorante Il Tocco, Luca Rocchi: "Si vedono dalle immagini questi due che tranquilli si intrufolano per andare a colpire il registratore di cassa, senza che nessuno li fermi. E' il quarto furto in due anni. Ho lavorato in molte città, ma una cosa del genere non l'ho mai vissuta. A cosa serve che le forze dell'ordine stiano 'in parata' in Piazza Garibaldi e fare i controlli fino alle 2, quando è proprio da quest'ora fino alle 6 che il centro è terra di nessuno? Ora mi ritrovo nuovamente a dover riparare un danno di 3-4mila euro. Dov'è la sicurezza di cui si parla tanto?".