Spaccata in zona stazione, identificati gli autori: saranno espulsi

Furto con spaccata nelle prime ore della mattinata di mercoledì 24 gennaio. Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta nella zona della stazione, dove l'ingresso principale di un esercizio commerciale era stato sfondato da due persone, che hanno rubato il fondo cassa ammontante a 20 euro.

Grazie alle immagini raccolte dalla Sala Operativa, i poliziotti sono riusciti a fermare due soggetti in via Gramsci che corrispondevano al materiale video in loro possesso. I due uomini sono stati identificati per un cittadino georgiano e un cittadino tunisino: i due sono stati denunciati per violazione della normativa sull'immigrazione e per la spaccata appena commessa. Nei loro confronti sono state avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale.