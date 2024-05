Si ferisce per la 'spaccata' al negozio, prima portato in ospedale poi in Caserma

E' stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato, in quanto le circostanze registrate dai Carabinieri di Pontedera porterebbero a lui. Un uomo, già noto alle forze dell'ordine, è sospettato di aver dato l'assalto ad un negozio di abbigliamento del territorio: ignoti, infatti, di notte, hanno usato la grata di un tombino per sfondare la vetrata dell'esercizio, per poi rubare i soldi presenti in cassa. Nel procedere, il malvivente si è certamente ferito, dato che sul luogo del delitto sono state trovate tracce di sangue.

Le immediate indagini, condotte dai militari intervenuti anche attraverso la visione delle telecamere di sorveglianza del negozio e quelle comunali, hanno portato all'identificazione del sospettato, che dopo poche ore è stato rintracciato presso la propria abitazione. Presentava vistose e profonde ferite ad un arto superiore. Prima l'uomo è stato portato al Pronto Soccorso di Pontedera e, al termine delle cure del caso, è stato accompagnato presso la locale Compagnia Carabinieri per la formalizzazione degli atti di rito e la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria di Pisa.