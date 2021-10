Pisanova, cercano di fare la spesa al supermercato senza pagare: tre denunciati

Furto al supermercato. Ieri 12 ottobre, alle ore 20.35, una Volante è intervenuta presso l'Esselunga del Centro Commerciale Pisanova, dove poco prima il personale di vigilanza aveva sorpreso tre cittadini di nazionalità rumena, residenti in zona, prelevare alcuni prodotti alimentari dagli scaffali, occultarli addosso per poi omettere il pagamento e dirigersi verso l'uscita. I soggetti sono stati identificati e denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato in concorso. La merce del valore di diverse decine di euro è stata restituita alla Direzione.