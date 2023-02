Fanno la spesa al supermercato e tentano di uscire senza pagarla

Nella mattinata di ieri, 13 febbraio, una pattuglia della Squadra volanti della Questura di Pisa è intervenuta presso il supermercato Pam di via Pascoli, a seguito della segnalazione di due ragazzi che tentavano di uscire dal negozio con merce nascosta e non pagata. I due ragazzi sono stati bloccati con la spesa di generi alimetari che cercavano di rubare, per un valore di 63 euro.

Si tratta di due 22enni studenti spagnoli. La merce è stata riconsegnata alla direzione del supermercato, mentre i due sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso.