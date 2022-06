Taccheggia la spesa al supermercato: denunciato un turista

Una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Pisa è intervenuta ieri, 23 giugno, al supermercato Pam in via delle Cascine. Erano da poco passate le ore 12 quanto l'addetto alla vigilanza ha denunciato un uomo che aveva tentato di rubare della merce.

Sul posto i poliziotti hanno preso in consegna l'uomo, identificato per un 41enne svedese, in vacanza in Italia e in possesso di regolare passaporto svedese. Il personale in servizio presso il punto vendita hanno raccontato agli agenti che il cliente camminava tra gli scaffali sostanzialmente facendo la spesa, prendendo i prodotti che gli interessavano ma nascondendoli dentro una busta, cercando infine di superare le barriere antitaccheggio. Senza, ovviamente, riuscirci.

Il 41enne è stato accompagnato in Questura e dove dopo il rituale fotosegnalamento è stato denunciato alla Procura della Repubblica per furto. I prodotti asportati, derrate alimentari del valore di diverse decine di euro, sono stati riconsegnati alla direzione del supermercato.