In vista della stagione estiva, per garantire la sicurezza di cittadini e turisti, l'Arma dei Carabinieri ha intensificato i controlli su tutto il litorale pisano, con pattuglie operanti sul territorio, sia di giorno che di notte. Proprio nella trascorsa serata, i Carabinieri della Stazione di Marina di Pisa hanno denunciato quattro minorenni che si sarebbero resi responsabili di ricettazione.

La segnalazione è giunta da parte della proprietaria di uno stabilimento balneare, la quale aveva richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per un furto in atto. I militari dell'Arma intervenuti hanno trovato i quattro minori in possesso della refurtiva precedentemente segnalata dalla donna, nonché di un mefisto nero (simile al passamontagna), un cacciavite e denaro contante. La refurtiva è stata riconsegnata alla proprietaria dello stabilimento balneare e i materiali sono stati sottoposti a sequestro.

I quattro giovani sono stati segnalati all'Autorità Giudiziaria competente per i reati commessi. La Procura della Repubblica presso il tribunale dei Minorenni giudicherà o meno la responsabilità degli indagati nel corso del procedimento minorile.