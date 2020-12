Santa Croce, facevano la spesa rubando: arrestati due 40enni

A Santa Croce sull’Arno, ieri 14 dicembre, i Carabinieri di Santa Maria a Monte, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato due uomini di 41 e 42 anni per furto aggravato in concorso.

I militari hanno inizialmente accertato la responsabilità dei due per un furto ai danni di un supermercato del posto, in serata. Sono stati sorpresi con alcune forme di formaggio rubate, dal valore di 50 euro. Gli accertamenti sono proseguiti, tanto che in loro possesso sono stati trovati altri prodotti ritenuti refurtiva di un precedente furto, perpetrato ai danni di un altro supermercato della zona, nel pomeriggio. Il valore della 'spesa' in quel caso è stato di 200 euro per generi alimentari, un caricabatteria per cellulari ed una smerigliatrice.