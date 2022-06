Fermato all'uscita del supermercato con 500 euro di alcolici non pagati

Nel pomeriggio di ieri, 9 giugno, la Squadra Volanti della Polizia è intervenuta alle 16.30 al supermercato Esselunga di via Cisanello. L'addetto alla vigilanza aveva infatti fermato un uomo con alcolici non pagati per un valore di circa 500 euro. Il soggetto è risultato essere un 35enne pisano, già noto agli operatori. Al termine degli ordinari adempimenti è stato denunciato in stato di libertà per furto. Le bottiglie di alcolici sono state restituite alla direzione.