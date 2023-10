Calcinaia, nell'auto generi alimentari appena rubati al supermercato: arrestati

Arrestate in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Pontedera due persone di nazionalità straniera, per furto aggravato in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il fatto è avvenuto a Calcinaia, dove i militari delle Stazioni Carabinieri di Buti e Cascina sono intervenuti presso un supermercato locale, su segnalazione della Centrale Operativa, intercettando, identificando e controllando i due, sospettati di aver effettuato un furto all'interno del punto vendita.



La perquisizione, estesa anche all’autovettura in uso, ha consentito il recupero di vari generi alimentari per un valore di 70 euro e di una mazza da baseball, custodita all’interno del veicolo.Entrambi sono stati arrestati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre la merce è stata restituita al supermercato.