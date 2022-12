Rubano un giubbotto e generi alimentari al supermercato: denunciati

Intervento nel pomeriggio di ieri di una pattuglia della Squadra Volanti della Questura al Carrefour di San Giuliano Terme dove erano stati segnalati due uomini che avevano rubato della merce.



I due sono stati identificati dai poliziotti intervenuti per due 40enni, residenti tra Pisa e Cascina, i quali avevano tentato di asportare generi alimentari ed un giubbotto, per un valore di oltre 200 euro. Il giubbotto tra l'altro era stato danneggiato in seguito al tentativo di rimozione del dispositivo antitaccheggio, mentre il resto della merce non aveva subito danni.Il tutto è stato restituito alla direzione del supermercato e i due portati in Questura e denunciati alla Procura della Repubblica per furto aggravato in concorso.